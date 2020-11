Nu de tweede en derde graad starten in code oranje krijgen heel wat scholen extra laptops. Het Guldensporencollege campus Engineering in Kortrijk kreeg er vanochtend 20 via het grote contract dat de onderwijskoepels sloten met ICT-bedrijf Signpost.

In totaal gaat het om 15.000 exemplaren voor het katholiek onderwijs in heel Vlaanderen. Het enthousiasme bij de scholen is intussen wel minder groot, want nu blijkt dat de kost van de laptops zal opgenomen worden in het budget dat sowieso al voorzien was om de digitale kloof te dichten.