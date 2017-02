Heel wat stormschade door hevige rukwinden

Een hevige rukwind heeft een vrachtwagen doen kantelen op de N8 in Steenkerke bij Veurne. Ook elders in de provincie is er her en der stormschade.

Een hevige rukwind heeft een vrachtwagen doen kantelen op de N8 in Steenkerke bij Veurne. Het voertuig was niet geladen, de Poolse chauffeur raakte niet gewond. Door de forse rukwind raakte hij de controle over zijn stuur kwijt. Het gevaarte, met aanhangwagen, kantelde over de volledige breedte van de weg, daarbij kwam de aanhangwagen zelfs gedeeltelijk over een sloot terecht. Door het ongeval was de N8 volledig afgesloten vanaf Veurne tot aan de Izenbergestraat in Beauvoorde, wat nogal wat verkeershinder met zich meebracht in de omgeving.

Ook elders problemen

Overigens bemoeilijken felle rukwinden overal het verkeer. De brandweerkorpsen uit de regio krijgen momenteel tientallen oproepen binnen voor allerhande gevallen van stormschade. Dat is onder meer het geval in Jabbeke, Torhout en Gistel. In het politiecommissariaat in Ieper moesten de luifels aan de ramen vastgezet worden.

Parken

Omwille van het voorspelde stormweer zijn de parken in Roeselare sinds de middag gesloten. Dat zal tot morgenochtend duren. Ook de provincie vraagt de provinciale domeinen niet te betreden. Dat is onder meer het geval in het Sterrebos in Roeselare. In Brugge zal het Belfort vanmiddag uitzonderlijk gesloten zijn voor de toeristen.

Treinverkeer

Door een forse windstoot tegen de bovenleiding in Torhout was het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge een tiental minuten verstoord geraakt.

Het KMI heeft intussen windstoten gemeten van 101 km. per uur in Koksijde en 104 in Middelkerke