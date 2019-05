Heel wat te beleven op Oostende Voor Anker

Woendag meerden er zo’n 140 schepen aan in de Mercatorjachthaven. Dit jaar staat de Mercator in de kijker. Oostende Voor Anker wil het rijke verleden van het schip in beeld brengen. Andere schepen zoals de Nordlys, het oudste nog varende vrachtschip, is ook aangemeerd. Zelfs een tochtje met één van de schepen is mogelijk.

Niet enkel op zee maar ook aan wal valt er heel wat te beleven. Op het Sint-Petrus- en Paulusplein staan er tal van standen. De Vindictivelaan staat dan weer vol met kunst. Naast schilder-en glaskunst is er ook kunst te bezichtigen die ontworpen is uit gebruikte zeilen. Ook jong geweld is welkom want er is heel wat kinderanimatie voorzien.

Met een totaal van 96 standen, 20 eetkraampjes, 25 shopstanden en 30 kunstenaars valt er naast schepen bezichtigen dus tal van andere zaken te beleven bij Oostende Voor Anker, dat nog loopt tot en met zondag 26 mei.

Fotogalerij

(foto's Eddy Van Haudt)