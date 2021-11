Heel wat woonzorgcentra vragen geen Covid Safe Ticket

De directie is niet van plan te controleren of ze al dan niet een Covid Safe Ticket hebben. Ze moeten wel een mondmasker opzetten en hun handen ontsmetten. Dat is volgens de directie op dit moment de meest veilige aanpak.

Dirk Lips: "We weten dat mensen die gevaccineerd zijn ook virus kunnen verspreiden. Zelfs met een coronapas kunnen we niet met zekerheid afleiden dat je op dat moment geen virus verspreidt. De kinderen, momenteel de moeilijkste groep hebben er ook geen. En anders moeten we een aan elke deur iemand zetten om te controleren of de bezoekuren aanpassen, wat we niet graag doen. Of heel veel manuren investeren aan controle aan de deur die intussen niet kan zorgen voor onze bewoners."