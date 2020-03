Heilig Bloedprocessie afgelast

“De voorbereidingen zitten op schema”, zegt Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie. “De samenwerking met alle betrokkenen, zoals koren, ruiters, muziekkorpsen, dansers en zo meer, is vastgelegd. Alle logistieke aspecten zijn ingepland en wachten op hun uitrol. Ook alle vernieuwingen die voorzien zijn voor de editie 2020 zijn klaar. Maar het samenkomen met grote groepen figuranten om alle taferelen te repeteren is nu onmogelijk. Er zit weinig marge op de voorziene timing; deze enkele weken uitstellen zien we als onmogelijk”.

“Het ziet er naar uit dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus nog niet meteen zullen afgezwakt worden. Zelfs al is dat in de maand mei wel het geval, is het zeer de vraag of het organiseren van een massaspektakel met 2.000 figuranten en medewerkers en 40.000 toeschouwers een verstandige keuze is. Als organisatie hechten we vanzelfsprekend het grootste belang aan de veiligheid en de gezondheid van de figuranten, de medewerkers en het publiek”, zegt Matthieu Clarysse.

Nieuwde datum: 13 mei 2021

Burgemeester Dirk De fauw: “Dit is een moeilijke en pijnlijke beslissing voor de stad Brugge en haar inwoners. Al sinds 1304 gaat de Heilig Bloedprocessie jaarlijks uit, met uitzondering van periodes tijdens de godsdienstoorlogen, de Franse overheersing en de wereldoorlogen. We worden nu wereldwijd geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie”.

De Heilig Bloedprocessie wordt uitgesteld naar de editie van volgend jaar, en zal doorgaan op donderdag 13 mei 2021.