Heilig Bloedprocessie heeft steun van stad nodig

De vzw Heilig Bloedprocessie die voor de Confrérie de processie jaarlijks organiseert heeft financiële zorgen. Sinds enkele jaren worden de praalwagens en de kostuums vernieuwd met de steun van de Nationale Loterij. Maar het schoentje nijpt financieel bij de figuranten. Die willen ook een kleine tegemoetkoming.



Dit jaar is er een tekort van 20.000 euro. Jaarlijks zo’n verlies opbouwen kan niet en ondergraaft op termijn de Heilig Bloedprocessie financieel. Vorig jaar trok de processie 65.000 kijkers en zo’n topevenement mag niet teloor gaan, vindt nu de Brugse burgemeester Landuyt . “Als stad hebben we de gewoonte om veel te steunen. Waarom zouden we dat niet doen voor het belangrijkste evenement van Brugge? Het wordt een historisch akkoord om er voor te zorgen dat de processie nog heel lang kan doorgaan.”