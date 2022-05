Heilig Bloedprocessie lokt pak volk na coronapauze van drie jaar

Na drie jaar is de Heilig Bloedprocessie als vanouds weer door de Brugse binnenstad getrokken op Hemelvaart. Dat lokte volgens de politie ongeveer evenveel volk als de laatste editie in 2019: 40.000 toeschouwers.

De processie is zonder incidenten verlopen. Om 14.30 uur trok de processie van aan de Dijver tot aan de Burg. De interesse bij het publiek was na een coronapauze van drie jaar groot. Voor heel wat locaties waren de tickets uitverkocht.

De voorbereidingen voor de processie liepen niet zonder slag of stoot door de coronapandemie. "Figuranten en organisaties met wie we in het verleden samenwerkten, haakten af", zei regisseur Dominique Deckers in de laatste rechte lijn naar de processie. "Er moesten meerdere tientallen nieuwe figuranten en medewerkers worden gezocht. De maanden vertraging betekende naar creatieve oplossingen zoeken voor praktische problemen en heel wat nachtwerk."

450 nieuwe kostuums

Voor deze editie kreeg de garderobe van de figuranten een update. Zo zijn er ruim 450 nieuwe kostuums te zien en ook een nieuwe beiaardwagen. De toekomst van de Heilig Bloedprocessie is alvast verzekerd. Deze week nog liet de Vlaamse overheid weten dat het de processie voor volgend jaar een subsidie van 50.000 euro geeft.

De processie, een organisatie van de edele Confrérie van het Heilig Bloed, staat al jaren op de Unesco-lijst van cultureel erfgoed. De processie gaat al uit van 1304.

Herbekijk hier de volledige Heilig Bloedprocessie