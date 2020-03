Heilig Bloedprocessie onzeker door corona-uitbraak

De organisatie van de Heilig Bloedprocessie, voorzien voor donderdag 21 mei, is door het coronavirus COVID-19 onzeker.

De door de overheid uitgevaardigde maatregelen (thuis blijven, contact met anderen vermijden…) zijn van kracht tot en met zondag 5 april. Dat is nog ruim vóór de eigenlijke processie, maar wel vlak bij de logistieke voorbereidingen. "Het is op dit ogenblik nog te vroeg om al een definitieve beslissing te nemen over het al dan niet kunnen doorgaan van de processie", zegt de organisatie. "De situatie waarin ons land zich momenteel bevindt evolueert bijzonder snel".

In afwachting lopen de voorbereidingen verder zoals voorzien, met inachtneming van alle geldende maatregelen. Het uitnodigen van figuranten om deel te nemen aan de processie wordt tijdelijk opgeschort, tot er meer duidelijkheid bestaat.