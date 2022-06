Heilig Bloedprocessie trekt na 3 jaar weer door de straten

Na drie jaar stilzitten, is het opnieuw feest in Voormezele bij Ieper voor de Heilig Bloedprocessie. Dat is een jaarlijkse traditie die plaatsvindt op de eerste zondag na Pinksteren. Deze keer is het zelfs dubbelfeest. Naast de zeventigste verjaardag van de bloedprocessie zelf, bestaat de werkgroep vandaag al vijftig jaar.

Zo’n 500 figuranten zijn er aanwezig. De processie begint met een link naar de actualiteit dankzij de dans 'hoop doet leven' in het thema van Oekraïne. De processie is trouwens niet alleen voor de dorpelingen. Guido en Reine-Marie komen bijvoorbeeld uit Bergen om dit event zeker niet te missen. "De bloedprocessie hier trekt ons al jaren aan. Met dat heel mooie weer zeiden we deze morgen: ‘Vandaag willen we écht eens gaan’ en we zijn heel blij dat we hier mogen zijn", aldus Reine-Marie.