Heisa Frontnacht blijft nazinderen: "We zijn in Ieper, de vredesstad, Hoe kan je in godsnaam zoiets tolereren?"

"We zijn in Ieper, vredesstad. Ik woon al heel mijn leven, naast de Menenpoort. Hoe kan je in godsnaam dat tolereren in Ieper? Het is niet ok. Voor een stad als Ieper vind ik het zeer jammer dat dat zelfs op tafel kan komen", zegt Ieperling Niels Bevernage.

Ook toeristen hoorden al van de heisa rond Frontnacht.

"Ik vind het in deze tijd moeilijk dat ze dat nog toelaten. Ieder zijn mening. Maar als er gevaar is dat dat iets opwekt, zou ik dat jammer vinden voor de vredesstad."

Oud-burgemeester Jan Durnez van oppositiepartij CD&V vindt dat de stad in eerste instantie nooit een vergunning had mogen verlenen. Hij vreest voor het imago van Vredesstad Ieper. Open Ieper zegt dan weer dat ze onmiddellijk het huiste standpunt hebben ingenomen.

Bekijk ook