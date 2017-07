Wie zijn auto of vrachtwagen parkeert op de parking van het tankstation in Jabbeke richting binnenland zal voortaan geen toegang meer krijgen tot het nabijgelegen recreatiedomein Het Klein Strand.

Vrijdagavond is daar een vrouw verkracht toen ze lag te zonnen. De dader, een Litouwer was daar via een openstaand hek binnen geraakt.

De uitbaatster van Het Klein Strand had zaterdag van de burgemeester de toelating gekregen om het hek tussen haar domein en de snelwegparking af te sluiten. Maar gisteren stond het weer open omdat het personeel van het tankstation langs daar naar het werk moet. Zij krijgen nu een sleutel waardoor ze het hek kunnen afsluiten.