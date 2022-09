Hele stadscentrum Roeselare wordt zone 30

Het hele centrum van Roeselare wordt volgend jaar een zone 30. Het is één van de maatregelen die de stad aankondigt om het verkeer in de stad veiliger te maken.

Roeselare voert al een tijdje een strijd tegen patsergedrag en snelheidsduivels in het centrum. Zo liet burgemeester Kris Declercq via een nieuw reglement al één auto in beslag nemen na zogenaamd 'patsergedrag'. De invoering van een algemene zone 30 in het stadscentrum is daar een logisch vervolg van. "We willen de snelheid verlagen en de zwakke weggebruiker een zichtbare plaats geven," klinkt het bij de stad. Ook de wijk Groenpark-Meiboom zal straks zone 30 worden.

"Bij de herinrichting van openbaar domein gaan we uit van het STOEP-principe: voorrang voor voetgangers en fietsers," zegt het stadsbestuur. "Dat gebeurde al bij de uitvoering van het circulatieplan Rumbeke, de Godelievewijk en heraanleg Brugsesteenweg. Veilige schoolomgevingen en een heraanleg van

drukke kruispunten, zeker op populaire fietsroutes, blijven een prioriteit."

