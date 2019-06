Alcohol en drugs in het verkeer is een prioriteit van de politiezone Arro Ieper. Mensen drinken al eens vaker een glas wanneer de werkweek erop zit. Maar in en rond Ieper is het dubbel opletten tijdens de campagne.

De politie zet kleine mobiele controles op, die zich snel kunnen verplaatsen, want grote statische controles worden al snel via sociale media verspreidt en hebben dan nog maar weinig resultaat. Nu vallen de controleposten nog nauwelijks op en ze duiken dan weer onverwachts elders op.