Helft barbershops en nachtwinkels niet in orde

Uit een grote politiecontrole in Brugse barbershops, nachtwinkels en horecazaken blijkt dat de helft van de zaken wettelijk niet in orde zijn.

De actie vond plaats in 30 zaken op zaterdag 11 januari tussen 16u30 en 2 uur. Bedoeling was om na te gaan of de uitbaters de wetgeving op tewerkstelling, sociale zekerheid en voedselveiligheid respecteren. De meest voorkomende inbreuken waren: geluidsoverlast, overtredingen op de hygiëneregels en het gebruik van de witte kassa, en zwartwerk. De controle verliep zonder noemenswaardige incidenten.