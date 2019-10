Helft meer parkeerboetes door scancars

In Knokke-Heist is het aantal parkeerboetes met de helft gestegen, sinds ze met zogenaamde scancars de geparkeerde auto’s controleren. Dat blijkt uit de eerste evaluatie. In plaats van de parkeerwachter is het de computer die bepaalt of je een parkeerboete krijgt.

De parkeerwachters spitsen zich nu toe op andere taken zoals controle van de parkeerplaatsen aan de oplaadpalen en bij de mindervaliden. De scancars zijn uitgerust met slimme camera’s. Je nummerplaat wordt gescand en in een volgende stap controleert een computer of je je parkeergeld betaalde.

Naast het aantal parkeerboetes stegen ook de klachten van misnoegde chauffeurs met acht procent. Philippe Vlietinck, schepen van mobiliteit: "De retributie is dertig euro. Voor Shop & Go gaan we dat een stukje opdrijven. En vanaf 1 januari gaan we bepaalde los- en laadzones in de Lippenslaan omvormen tot Shop&Go. Je gaat een half uur gratis kunnen parkeren, maar als je erover gaat, dan is de boete 60 euro."