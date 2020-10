Helga Kints is nieuwe voorzitter Kortrijkse gemeenteraad

Helga (47) kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ze haalde 1.442 voorkeurstemmen. “Het was allemaal nieuw voor mij maar ik heb me met veel enthousiasme ‘gesmeten’. Toen al wou ik niet lang aan de zijkant staan, maar mee het beleid maken. Nu ben ik klaar om een meer actieve rol te spelen in onze stad.”

Tiene Castelein (41) geeft de fakkel door omdat ze haar privé- en beroepsleven niet meer combineerbaar ziet met de functie van voorzitter.