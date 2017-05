Helikopter met hoepel brengt verzilting in kaart

Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter met een grote hoepel. Het grondwater in het kust- poldergebied is van nature verzilt waardoor je er zowel zoet, brak als zout water aantreft. Bedoeling is om de juiste verdeling tussen de verschillende soorten water te meten en in kaart te brengen. Het gaat om het project "Topsoil" van het Interreg VB North Sea Region programma. Het project is tot stand gekomen om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering. Klimaatsverandering heeft immers een steeds snellere impact op de ondergrond en het grondwater.

De verdeling tussen zoet, brak en zout water werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970. Het poldergebied maakte intussen heel wat ontwikkelingen door die de verhouding beïnvloed hebben (verstedelijking, uitbouw van de haven). Ook voor toekomstige projecten en voor drinkwaterwinning is kennis over de verziltingsgraad van belang.

Meetsonde

De helikopter zal boven de volgende West-Vlaamse gemeenten vliegen: Alveringem, Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Jabbeke, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Veurne en Zuienkerke. De heli vliegt op lage hoogte waardoor een grote hoepelvormige meetsonde 30 meter boven de grond hangt. Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond.

Paarden

De vluchten zijn gepland vanaf half juni 2017 en zullen een 3-tal weken duren. Er kan alleen gevlogen worden als de weersomstandigheden dat toelaten. De elektromagnetische straling is onschadelijk voor mens en dier. Het is niet uitgesloten dat paarden kunnen schrikken van het geluid van de helikopter en/of de grote zwevende hoepel in de lucht. Andere dieren zoals runderen blijken geen of nauwelijks hinder te ondervinden van helikoptervluchten bij gelijkaardig onderzoek in het buitenland. Het is aan te bevelen om paarden op een veilige plaats te stallen gedurende het onderzoek.