Helikopterbemanning houdt overlevingstraining in openluchtzwembad Oostduinkerke

De redder-duikers van het Search-en-Rescueteam van de Vliegbasis Koksijde houden tot 11 februari overlevingsoefeningen. De helikopterbemanning leert om te overleven bij een ongeval op het water. De oefening vindt plaats in het openluchtzwembad van Oostduinkerke.

De oefening bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens het theoretische deel, dat plaats vindt op de vliegbasis, leert de bemanning de verschillende methodes en materialen kennen waarmee ze zich in veiligheid kunnen brengen.

Zichzelf bevrijden onder water

In het openluchtzwembad van Oostduinkerke gaat het praktische gedeelte door. De bemanningsleden worden er in een cabine, gelijkend op die van een helikopter, onderwater gebracht, en moeten zichzelf zien te bevrijden. Het water heeft daarbij een temperatuur van zes graden Celsius, op zee kan dat dodelijk zijn.

Ook voor de kust van Nieuwpoort is het al eens misgegaan. Tijdens een opdracht boven de Noordzee in 1981 had de RS-01 plots enorme vibraties door gans het toestel. Er werd onmiddellijk een ditching uitgevoerd op zee. De bemanning heeft het toestel levend kunnen verlaten.

De helikopterbemanning moet deze procedures jaarlijks opnieuw inoefenen. Maandag nog was een van de helikopters van de vliegbasis van Koksijde betrokken bij de reddingsoperatie na de scheepsbotsing voor de Nederlandse kust.