Helikoptercrash in Torhout, inzittenden ongedeerd

Vlakbij kasteel D'Aertrycke in het West-Vlaamse Torhout is zondag een helikopter gecrasht bij een noodlanding. Er waren vier personen aan boord, maar niemand raakte gewond. Dat bevestigt Annemiek Wittesaele van de politiezone Kouter.

De helikopter was opgestegen in de buurt van het Antwerpse Grobbendonk en was op weg naar Torhout voor een etentje in feestzaal 't Gravenhof toen het toestel rond 14.30 uur motorproblemen kreeg. "De piloot probeerde om een noodlanding te maken op het domein van D'Aertrycke, maar doordat het veld zo drassig is kwam het landingsgestel vast te zitten en ging de helikopter over kop", vertelt Wittesaele.

De vier inzittenden, vier Limburgers, bleven ongedeerd, maar het toestel is rijp voor de sloop. De takeldiensten zijn volop in de weer om het gevaarte te takelen. Door de drassige ondergrond is dat geen evidentie.