Helmgras moet grote zandopstuivingen vermijden

De bedoeling van het experiment is op termijn een oplossing te vinden voor de grote zandopstuivingen op de trambedding en de kustbaan tijdens stormen.

Het ruimen kost keer op keer handenvol geld, maar misschien is deze werf een deel van de oplossing op termijn. Anne-Sophie Moerman : Agentschap maritieme dienstverlening en kust: "Deze duin moet er voor zorgen dat het zand vastgehouden wordt op het strand. Dat is enerzijds goed om overwaaiend zand dat op de tram- en kustbaan terechtkomt, tegen te houden, maar het is ook goed voor kustbescherming."

Het is een Nederlandse firma, gespecialiseerd in duinenaanleg die hier wellicht nog tot Pasen aan de slag is. Ze planten rijsthouthagen en daartussen komt dan het helmgras. "We gaan de vakken van 10 meter op 10 telkens op een andere manier beplanten en hierdoor kunnen we lessen trekken over wat de ideale methode is voor het aanplanten van een duin. Op termijn kan de duin gaan groeien en efficiënter worden."

Vraag is natuurlijk hoe stevig ze is, eens een stormvloed én zeewater de jonge duin overspoelt. In elk geval wordt er koortsachtig gezocht om de kosten voor eindeloos zandruimen na stormen te dempen.