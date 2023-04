Helmut Lotti en Liliane Saint-Pierre in zomerrevue in Brugge

De Owla in Brugge, in de vroegere Heilige Familiekerk, pakt vanaf juni uit met de zomerrevue ‘Showtime’, een kleurrijk muziek- en dansspektakel met Liliane Saint-Pierre, Helmut Lotti en Johnny Logan.

En het publiek kreeg daar gisteravond al een voorsmaakje van op de avant-première. Het is de heropleving van de ooit zo populaire revue, die vandaag niet zo vaak meer te beleven is.

In de revue Showtime volgen de acts elkaar in sneltempo op: live muziek, dans, acrobatie en humor. Entertainment als vanouds, maar in een futuristisch decor en met flitsende effecten. Liliane Saint-Pierre: "Revue, het is precies alsof dat niet meer kan. Maar we hebben gisteren een fantastische try-out gedaan en ik heb ook vandaag weer het gevoel van: het publiek houdt daarvan. Het is ook een beetje nostalgie, natuurlijk. En dat mag wel terugkomen, hoor."

Huzarenstukje

Maar een hedendaagse revue opzetten is een huzarenstukje: een live orkest, een showballet, bekende namen op de affiche en internationale circusacts. En alle puzzelstukken moeten op hun plaats vallen. Helmut Lotti: "Ik denk dat mensen revues altijd leuk zullen blijven vinden. Ik vind zelfs dat ze zoiets op televisie zouden moeten kunnen doen, in plaats van programma’s zoals ze nu uitzenden."

Showtime wordt opgevoerd in juni, juli en augustus in de Owla, het historisch decor van de vroegere Heilige Hartkerk in Brugge.