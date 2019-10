Hemel boven Roeselare kleurt paars

Het paarse licht komt van serres die langs de Rijksweg staan in Roeselare. Daarin worden tomaten gekweekt. Door de LED-verlichting worden de planten volgens de zaakvoerders sterker en vitaler en krijgen de tomaten een betere smaak. Normaalgezien is het felle licht niet te zien door het gebruik van schermdoeken, maar vanmorgen heeft het bedrijf een test gedaan met de doeken, tussen 5 en 6 uur. Het gaat om eenmalige test. In gewone omstandigheden gaan de doeken dicht wanneer het donker wordt, en rond half acht 's morgens gaat alles weer open. Het felle paarse licht zal dus in principe niet meer boven Roeselare te zien zijn. Grappig detail: de zaakvoerders zijn hevige supporters van... Anderlecht.