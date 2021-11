Hendrik Bogaert toch geen burgemeester in Jabbeke

Verbazing alom in Jabbeke nadat Kamerlid Hendrik Bogaert liet weten dat hij toch geen burgemeester van Jabbeke wil worden. Het was nochtans de afspraak dat Bogaert huidig burgemeester Vanhessche zou opvolgen aan het begin van volgend jaar. Bogaert zou nog te veel ambitie hebben in de nationale politiek, waardoor er te weinig tijd overschiet voor het burgemeesterschap in z’n thuisstad. Komt het geplande pensioen voor huidig burgemeester en partijgenoot Daniël Vanhessche nu in het gedrang? “Ik had hier niet op gerekend, maar als de keuze van de partij op mij valt, wil ik nadenken over een vervolg”, vertelt Vanhessche. Binnen CD&V Jabbeke staan er alvast ook enkele andere kandidaat-burgemeesters klaar.