In Brussel heeft de bekende ambachtelijke slager Hendrik Dierendonck een nieuwe zaak geopend. In Sint-Idesbald bouwde slagerij Dierendonck heel wat reputatie op. Hendrik Dierendonck zette daar de zaak van zijn vader Raymond verder.

Hendrik Dierendonck heeft het ambacht van de slager weer op de kaart gezet. Ook heeft hij het West-Vlaamse rood rund weer nieuw leven ingeblazen. Na Sint-Idesbald en Nieuwpoort is er nu ook een slagerij in Brussel met verschillende ateliers. Dat is ook goed nieuws voor heel wat restaurants in Brussel die het vlees van Dierendonck serveren.