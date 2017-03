Hendryckx toont zijn fascinatie voor Frankrijk

Hij heeft er zelfs een tweede thuis. Zijn twee passies: fotografie en Frankrijk bundelde hij in een nieuw boek “Het Verlangen naar Frankrijk". Naar aanleiding van de voorstelling van het boek loopt er een tentoonstelling in de Gentse Sint-Baafsabdij met foto’s uit zijn boek. Hendryckx is niet alleen een klassefotograaf maar ook een genereus verteller. Er staat geen maat op als hij over zijn Frankrijk begint. Het vuur brandt weer als hij over zijn jeugd in Adinkerke begint en le Palais de Picon in Bray Dunes.

150 foto's

"Mijn moeder sprak daarover alsof dat de zondigste plek van de wereld was. Ze dansten daar de woensdagnamiddag met de jukebox. Ze dronken daar picon en dat was zondig. Maar het zondige is aantrekkelijk en dat is misschien wel het begin van mijn fascinatie voor Frankrijk". Met zijn brommertje doorkruiste Michiel in Frankrijk de vier windstreken. Op zoek naar de ultieme foto en een verhaal. Hij selecteerde voor het boek 150 bijzondere foto’s en evenveel boeiende verhalen.