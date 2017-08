Hennepteelt heeft nog lange weg te gaan

Hun planten hebben voor alle duidelijkheid geen verdovende werking, ze worden gebruikt voor industriële doeleinden, onder meer voor isolatie. Ecologisch interessant dus, maar de industriële hennepteelt heeft nog een lange weg te gaan en de telers zijn in onze provincie voorlopig nog op één hand te tellen. Thierry Cools uit Waregem is één van die pioniers. Hij heeft 11 hectare hennep staan, en volgende maand oogst hij voor de eerste keer.

"De oogst zal zeker gelukt zijn, we hebben een goed jaar gehad, de plant is stressbestendig en heeft geen last van de droogte", zegt Thierry. De landbouwer wil zich onderscheiden van de traditionele landbouw en wil de markt verbreden,

Maar de kweek van hennep is geen eenduidig positief verhaal. De teelt van hennep is vrij eenvoudig, maar het oogsten is nog een probleem. Zo is er voorlopig maar één oogstmachine beschikbaar, en is er ook maar één fabriek die alles verwerkt, in Henegouwen. Ook al zit er dus veel potentieel in hennep, toch is de weg naar de definitieve doorbraak nog lang.