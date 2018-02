Henri d'Udekem d'Acoz vraagt vrijspraak voor oplichting

De graaf werd door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot zes maand met uitstel, maar ging in beroep om zijn onschuld aan te tonen. Een man uit Ingelmunster had een stuk landbouwgrond dat hij in 2007 wilde verkavelen tot bouwgrond. Daarvoor riep hij de hulp in van advocaat graaf Henri d'Udekem d'Acoz. Het dossier rond de verkavelingsvergunning werd ondertussen in Brussel behandeld, maar in ruil voor meer dan 100.000 euro, zou de graaf helpen om de zaak te laten vooruitgaan.

Ook een tweede beklaagde, Hans V., kwam daarbij tussen. Het dossier omvat ook een erfeniskwestie en een valse kunstschatting. Bij dat laatste feit deed de derde beklaagde zich voor als een antiekschatter verbonden aan het Louvre in Parijs. Hij stelde valse attesten op van de antiek bij de ouders van het slachtoffer thuis. Daarvoor betaalde het koppel 45.000 euro. Graaf Henri zelf kreeg zes maanden cel met uitstel en een boete van 4.125 euro, deels met uitstel. Zijn handlanger in het verkavelings- en erfenisdossier kreeg een jaar, waarvan de helft effectief. De valse antiekschatter kreeg acht maanden met uitstel.

"Geld niet nodig"

De graaf, die niet op de zitting aanwezig was, blijft zijn betrokkenheid ontkennen en schuift de schuld in de schoenen van Hans V. die zich voordeed als medewerker van d'Udekem d'Acoz. Volgens zijn advocaten handelde V. achter zijn rug. "Hij wist van niks. Hij heeft ook geen motief, want hij heeft het geld niet nodig." Maar het openbaar ministerie is wel overtuigd van zijn betrokkenheid. "De twee dekken elkaar in. Hans V. kon het goed uitleggen en d'Udekem d'Acoz gaf hem de geloofwaardigheid."

De procureur-generaal vraagt de bevestiging van de straffen uitgesproken in eerste aanleg. Op 28 februari pleit de advocaat van Hans V. Een uitspraak volgt wellicht in maart.