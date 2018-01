Her en der schade door stormweer

Update 8.30 uur

In Oostrozebeke is in de stationsstraat een boom omgewaaid, het verkeer kan er beurtelings door op één rijstrook. En tussen Torhout en Zedelgem is het treinverkeer onderbroken, nadat een wegwaaiende trampoline de bovenleiding raakte.

Update 8 uur

Voorlopig is er nog geen grote schade gemeld. Vanaf 11 uur zou het ergste voorbij moeten zijn.

Update 7 uur

Een winterstorm raast deze voormiddag over onze provincie. Het blijft wellicht droog maar hevige rukwinden kunnen het verkeer hinderen. Zeker aan de kust is het opletten. Een rukwind van 108 km/u is gemeten in Zeebrugge aan de haven. In Oostende werd alvast een rukwind gemeten van 102 km/u aan het Oosterstaketsel. In Middelkerke haalde de wind een snelheid van 101 km/u en in Koksijde van 97 km/u. In het binnenland is dat tussen 70 en 90 km/u.

Algemeen

Het noodnummer kan je bellen als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en stormschade. Na het noodweer zal het nummer automatisch gedeactiveerd worden.

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen vraagt om geen provinciale domeinen te betreden. Parkeer je wagen ook niet onder een boom.

Het KMI gebruikt code oranje bij wind van uitzonderlijk hoge snelheid waardoor bomen kunnen omwaaien en woningen schade oplopen. Verschillende instanties en gemeenten namen reeds voorzorgsmaatregelen.