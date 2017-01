Heraangelegde Kerkstraat moet mogelijk weer open

De kans bestaat dat een deel van nieuwe straat weer moet worden opengebroken. En dat is slecht nieuws voor de handelaars.

De oppositie snapt het allemaal niet zo goed. Zo vraagt CD&V zich af waarom er geen testen werden uitgevoerd vooraleer men het wegdek heraanlegde. De stad deelt die bezorgdheid en zit de komende dagen rond de tafel met netbeheerder Eandis. Schepen Ivan De Clerck: “Als we zien dat het dringend is, zullen we uiteraard verder onderhandelen met Eandis en discussiëren over de timing en de duur van de ingrepen. We willen ook weten of er een sleuf komt van tientallen meter of als ze de zaken plaatselijk kunnen aanpakken.”

De extra kosten wil het stadsbestuur hoe dan ook verhalen op de netbeheerder.