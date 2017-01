Heraanleg markt gaat toch door

Meer over dit onderwerp vanavond bij FOCUS

Het dossier komt volgende week weer voor op de gemeenteraad. En dat ondanks de klacht die de oppositie heeft ingediend bij de gouverneur. Die had het over onregelmatigheden op de gemeenteraad waarop de plannen werden voorgesteld. Intussen heeft het gemeentebestuur de buurtbewoners en de handelaars over het project bevraagd. Waar kan, worden kleine aanpassingen doorgevoerd.

Als alles naar wens verloopt zal dit marktplein in De Panne tegen de zomer van 2018 er heel anders uit zien. De fontein met zithoek verdwijnt, net als de frituur en de stenen muur. Bedoeling is van de markt een grote open ruimte te maken waar grote evenementen kunnen plaatsvinden.