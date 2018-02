In Izegem zijn eindelijk de werken gestart voor de heraanleg van de Marktstraat, een belangrijke winkelstraat in het centrum.

De handelaars hebben er lang moeten op wachten, maar nu is het zo ver. Veel is er vandaag nog niet te zien want eerst wordt een pand gesloopt midden de straat. Daar moet een nieuw parkeerterrein komen met 21 plaatsen. Daarna worden de verzakte voetpaden heraangelegd en komt er ook meer groen in het straatbeeld. Bedoeling is om de winkelstraat weer aantrekkelijker te maken en zo de leegstand aan te pakken. Tegen de zomer moet alles klaar zijn.