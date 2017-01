Heraanleg N50 voor 2019

De werken kaderen in de aanpassing van de riolering en beogen veiligere fietspaden langs het traject. “Het is goed nieuws dat AWV in zijn meerjarenplanning in budget voorziet voor de heraanleg van de N50 vanaf de rotonde N36-N50 (grondgebied Kuurne) over een lengte van 1,6 kilometer richting Brugge”, aldus Bert Maertens. Momenteel is hierover een studie aan de gang. “Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts bevestigde me dat het opzet van deze werken tweeledig is. Ten eerste is er de aanpassing van de riolering en het volledig heraanleggen van het wegdek, zodat het rijcomfort van het gemotoriseerd verkeer wordt verbeterd. Maar de N50 zal ook voorzien worden van vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. Hierdoor zal de veiligheid en het comfort van de fietsers zeker sterk verhogen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste gevolg van deze Vlaamse investering”, zo weet Maertens.