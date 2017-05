Heraanleg schoolbuurt in Kortrijk opnieuw uitgesteld

De heraanleg van het kruispunt op de Pottelberg in Kortrijk, waar vier scholen zich bevinden, is opnieuw uitgesteld. De werken gingen 15 mei van start gaan, maar er wordt gevreesd voor een te grote verkeerschaos. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het kruispunt van de Pottelberg en de Aalbeeksesteenweg met de Felix de Bethunelaan en de Condédreef wordt nog niet meteen heraangelegd. Toch is het een gevaarlijk kruispunt waar veel scholen zich bevinden. Veel leerlingen steken daar over en er zijn in het verleden al enkele ongevallen gebeurd.

De werken zijn, na tien jaar wachten, opnieuw uitgesteld. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts vreest een grote verkeersdrukte doordat het zou samenvallen met werken op de nabijgelegen Doorniksewijk: "De Doorniksewijk is een belangrijke invalsweg. Als op de Pottelberg tegelijk ook nog een van de drukste kruispunten van Kortrijk getroffen wordt, krijg je zeker verkeerschaos." Het gaat om een complex project, onder andere door de nieuwe riolen die moeten geïnstalleerd worden.

De werken zouden nu in augustus van start moeten gaan en zouden een jaar later, in juli, af moeten zijn. De schoolbuurt zal één grote zone 30 worden.