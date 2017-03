Herald: kapitein gesmokkeld naar luchthaven

De ramp met de Herald of Free Entreprise bleef ook in de dagen daarna nazinderen. André Vandenbrande uit Beernem moest met zijn ambulance zelfs de kapitein van het schip naar de luchthaven van Oostende smokkelen.

Al meteen na de ramp waren de hulpdiensten ongerust over zijn veiligheid, omdat hij de verantwoordelijkheid had over het schip met zoveel passagiers. De man lag zelf gewond in het AZ Sint-Jan in Brugge.

Pers volgde ambulances

“Hij moest zo snel mogelijk naar Engeland,” zegt André aan de redactie van Focus & WTV. “Ik reed als schijnmanoeuvre met mijn lege ambulance het ziekenhuis uit, en meteen volgden vier, vijf auto’s van de pers mij. Ik stopte in een garage, zogezegd voor een onderhoud. De pers droop af.” Ondertussen was een andere ambulance binnengereden in het ziekenhuis, maar ook die reed leeg buiten, gevolgd door de pers.

Zo kon André ongemerkt het ziekenhuis weer binnenrijden, en de kapitein naar de luchthaven smokkelen. “Een hele belevenis,” herinnert André zich nog. “het transport van Brugge naar Oostende was zwaar beveiligd. Op de luchthaven stond het vliegtuig met draaiende motoren klaar.”

Kapitein snel op vliegtuig

In amper vier minuten was de kapitein in het ziekenhuis geladen en opgestegen naar Groot-Brittannië. “De pers kwam nog aangestormd, maar ze waren te laat,” weet André nog.

De kapitein van de Herald of Free Entreprise zou na de ramp veroordeeld worden voor doodslag.