Herbekijk ons extra middagnieuws met aandacht voor de verrassende wending op het proces van de kasteelmoord en de brand in Kortrijk gisterenavond.

Gyselbrecht 'bekent', proces geschorst

Dokter André Gyselbrecht heeft dinsdagavond, op het einde van de zitting voor de Brugse correctionele rechtbank over de kasteelmoord, bekend dat hij wel degelijk opdracht heeft gegeven tot de moord op Stijn Saelens. Hij sloeg daarmee de hele zaal met verstomming.

Toren van Sint-Amandscollege vat vuur

Dinsdag is in de vooravond, om kwart voor zes, brand uitgebroken aan de sokkel van de Sint-Amandstoren in Kortrijk, het huidige Guldensporencollege Kaai.

