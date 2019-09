Herbekijk: zware rellen voor en na match Brugge-Galatasaray (2002)

Club Brugge speelt morgen tegen het Turkse Galatasaray. En dat roept bij de ordediensten nare herinneringen op. in 2002 lokte diezelfde Champions Leauge-affiche zware rellen uit. Er vielen toen als bij wonder geen doden.

In Brugge werd op 23 oktober 2002 niet alleen gevoetbald voor de Champions League, er werd ook stevig gevochten.

Rond de Platse in Sint-Andries kookte het potje al snel over. Een Turkse auto met Nederlandse nummerplaat werd compleet vernield. Drie inzittenden, supporters van Galatasaray, raakten gewond.

Het kwam ook het tot rellen in de binnenstad. Brugse en Turkse hooligans gingen met elkaar op de vuist in de Steenstraat en de Zuidzandstraat. Volgens de politie werd het geweld uitgelokt door Brugse supporters. Bij de gevechten raakten verschillende Turken gewond. De ordediensten pakten uiteindelijk veertien mensen op. De hooligans kregen een jaar later gevangenisstraffen tussen één en twee jaar.

Politie goed voorbereid

De politie is voor de match van morgen heel goed voorbereid. "Het wordt een ongeziene politiemacht waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten," zegt woordvoerder Lien Depoorter.