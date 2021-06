Herbeleef de match van onze Rode Duivels tegen Portugal

1-0 en klaar voor de kwartfinale! Al was het een strijd, tegen Portugal. Een strijd die intens is meebeleefd. Geniet van vreugdeuitbarstingen, in Waregem en Koksijde!

Het was Thorgan Hazard die de Duivels op voorsprong bracht. In Waregem kennen ze hem natuurlijk nog. Thorgan Hazard pakte bij Zulte Waregem de Gouden Schoen, werd vice-kampioen en trok toen naar Wolfsburg. In het EK-dorp bij Waregem Expo zorgde zijn 1-0 voor een enorme uitbarsting van vreugde. Met meer dan 400 gekke Waregemnaren vanaf nu.

Regen deert Duivelsput niet

Ook in Koksijde kwam een massa volk - aan tafeltjes - samen in de Duivelsput voor het gemeentehuis. Een stevige regenbui kon de honderden supporters niet deren, ze bleven allemaal de match volgen. Bij de 1-0 en zeker na het fluitsignaal kreeg iedereen het warm van de onze Duivels!

Tevreden trainer

Roberto Martinez was een tevreden man na de 1-0 zege. De Spanjaard prees na afloop vooral de inzet en mentaliteit van zijn jongens. "Ik had zo'n adembenemende wedstrijd verwacht", begon Martinez zijn analyse. "We hebben onze professionaliteit en winnaarsmentaliteit getoond tegen een team dat altijd datgene doet dat nodig is om een wedstrijd te winnen. Ik was heel tevreden van onze prestatie in de eerste helft. We hebben goed verdedigd en maakten een heel mooie goal. Na rust speelden we in de beginfase zeer solide. In het laatste halfuur hielden we de bal niet voldoende bij. We hadden de tweede goal kunnen maken. Maar we hebben gewonnen. We hebben altijd de tactische discipline aangehouden en hebben getoond dat we kunnen afzien. De voldoening is heel groot."