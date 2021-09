Herbert Verhaeghe en Bart Herman brengen uniek duet over jongdementie

Elke deelnemer heeft een buddy. Samen gaan ze nieuwe uitdagingen aan: activiteiten die hen voldoening geven.

Bart Herman: "Ik zei meteen ja toen Herbert me vroeg om samen een lied te schrijven ten voordele van Het Ventiel. De vele vrijwilligers leveren er prachtig werk, en zorgen ervoor dat die mensen met jongdementie niet in een hoekje belanden. 't Is een vrolijke meezinger, maar de tekst schuwt de waarheid niet."



Herbert Verhaeghe: "Ik leerde Het Ventiel kennen door m'n pas overleden schoonmoeder die er vaak ging. Na het moeilijke aanvaarden van de diagnose jongdementie, bloeide ze weer helemaal open bij Het Ventiel. Het lied gaat over verbazing in twee richtingen. Verbazing bij een echtgenoot, die z'n vrouw met jongdementie ziet schitteren op een paard. Maar ook de vrouw zelf is verbaasd omdat haar man vol verwondering kijkt naar haar nieuwe hobby."

De single wordt verkocht aan 5 euro. Het bedrag gaat integraal naar de vzw Het Ventiel.

Beluister de single hieronder