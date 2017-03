De aanslagen in Zaventem en Maalbeek raakten ieder van ons en als antwoord op het tumult in de wereld en de spanningen tussen mensen, volkeren en religies, ontstond het initiatief Silence for Peace. Na de aanslagen werd in Brussel een Silence for Peace georganiseerd. Ook Vormingplus ondersteunde dit met twee verstilde wakes in Roeselare en in Kortrijk. Vanavond is dat dus weer het geval in Roeselare.