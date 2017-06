Herdenking Mijnenslag: Vredesconcert 'Zero Hour'

Het Kraterfront werd voorafgegaan door vredesconcert 'Zero Hour', een concert met Wannes Cappelle en Ozark Henry, die begeleid worden door de Harmonie Ypriana.

rtiesten uit Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland en West-Vlaanderen brachten een muzikaal eerbetoon samen met de harmonie Ypriana.

"Mijn vader heeft de tweede wereldoorlog meegemaakt, mijn grootouders de eerste wereldoorlog; Ik ken al die verhalen. Dat maakt deel uit van uw geschiedenis. De littekens staan in het landschap. Het is belangrijk om te snappen wat dat is eigenlijk", aldus Ozark Henry.