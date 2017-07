Herdenking rond 100 jaar frontbrieven

De actie kadert in de herdenking van de brieven die tijdens de Eerste Wereldoorlog door misnoegde soldaten werden verstuurd.

Open brieven waren voor frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog vaak de enige manier om hun ongenoegen te uiten. In die pamfletten werden vooral sociale wantoestanden en taalproblemen aangeklaagd. "We hebben geen vertrouwen in onze oversten die ons meer dan ooit tegengaan. In U alleen, o Koning, gelooven we nog. Ook daarom komen we U ter gelegenheid van het Guldensporenfeest om ons recht vragen", klonk het in augustus 1914 bijvoorbeeld in een open brief aan koning Albert I. Over de brieven loopt in het Museum aan de IJzer nog tot december een tentoonstelling.

De honderdste verjaardag van die frontbrieven werd zondag in samenwerking met Amnesty International herdacht met een schrijfactie. Iedereen kreeg de hele dag de kans om zijn persoonlijke vredesboodschap neer te pennen. Streetartkunstenaars, politieke vluchtelingen en jongeren uit een OKAN-school zorgden aan de IJzertoren voor een kunstwerk in krijt. Vzw Aan de IJzer stelt vast dat nog steeds mensen vervolgd worden vanwege ras of ideologie. "Dat is niet de wereld die wij willen. Voor ons telt in Vlaanderen iedereen mee."