Herdenking rond scheepsramp Herald

Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de Britse ferry "Herald of Free Enterprise" kapseisde voor de kust van Zeebrugge. De ramp kostte aan 193 opvarenden het leven.

De scheepsramp wordt op zee herdacht met een bloemenhulde. Daarna volgt nog een academische zitting over veiligheid op zee vandaag.

De Herald voer op vrijdag 6 maart 1987 de haven van Zeebrugge uit. Op dat ogenblik waren 80 bemanningsleden, 459 passagiers, 81 auto's, 3 bussen en 47 vrachtwagens aan boord van de "carferry". Het moest een routinetrip worden naar de Britse havenstad Dover. Na een draaimanoeuvre van 180 graden, stevende de Herald of Free Enterprise op open zee af. Dat manoeuvre gebeurde met openstaande boegdeuren, en tonnen water stroomden de garagedekken binnen. In nauwelijks een minuut kapseisde het schip en ging op zijn linkerzij liggen op een zandbank, op amper anderhalve kilometer van de Belgische haven. Het was de zwaarste Britse scheepsramp in vredestijd sinds de schipbreuk van de legendarische Titanic in 1912.

Hulde

Maandagvoormiddag ligt de klemtoon op de officiële herdenking op zee en aan het herdenkingsmonument in Zeebrugge. Om 9 uur zullen drie schepen uitvaren om op de plaats van de ramp hulde te brengen aan slachtoffers van de ramp. Onder meer de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en de Britse ambassadeur Allison Rose zullen aanwezig zijn, maar er is ook ruimte voor overlevenden, familieleden van slachtoffers en heel wat hulpverleners die er in 1987 bij waren. Na een bezinningsmoment volgt een bloemenhulde en zal Defensie onder meer met de Seaking over de plaats van de ramp vliegen. Daarna volgt een minuut stilte. Terug aan land volgt een soortgelijke ceremonie aan het herdenkingsmonument.

Herbekijk

In 2007 en 2012 maakten we reportagereeksen over de scheepsramp. We hebben die in een dossier online gebundeld.

[<a href="//storify.com/FocusWTV/herdenking-herald-of-free-enterprise" target="_blank">View the story "Herdenking Herald of Free Enterprise" on Storify</a>]

Herbekijk alle reportages hier.