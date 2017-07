Herdenking van half miljoen doden bij slag om Passendale

Maandag is het precies 100 jaar geleden dat de derde slag om Ieper begon, beter bekend als de slag om Passendale. En dat wordt uiteraard herdacht.

Het is één van de bloederigste gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog en tegelijkertijd ook het symbool voor zinloos geweld geworden. Alles samen vielen er 500.000 slachtoffers, voor amper acht kilometer terreinwinst. Het Tyne Cot Cemetry in Passendale herinnert aan drie verschrikkelijke maanden in 1917.

10.000 Engelse, Welshe en Schotse soldaten begonnen op 31 juli 1917 aan een grondoffensief tegen de Duitsers in de buurt van de Frezenberg in Zonnebeke. Ze dachten de kerk van Passendale in amper drie weken te grijpen, het zouden drie maanden worden. De eerste, Britse fase van de aanval mislukte. En dat terwijl het onophoudelijk regende. Daarna verschenen de Australiërs, de Nieuw-Zeelanders en de Canadezen op het toneel.