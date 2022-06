Herdenking voor 11 ontmijners die 100 jaar geleden het leven lieten

Rinda de Poorter uit Ieper organiseert vandaag een stiltemoment in Wijtschate, 100 jaar na een vreselijke ontploffing, waarbij haar overgrootvader samen met tien collega-ontmijners stierven.

Op 24 juni 1922 werd Wijtschate opgeschrikt door een grote ontploffing door een ongeval met oorlogsmunitie. Elf mensen lieten daarbij het leven. Isidoor Odent uit Ieper begon aan zijn laatste werkdag bij de dienst van Ieper die oorlogsmunitie opruimt. Samen met enkele collega’s gaat hij aan de slag in Wijtschate. De arbeiders leggen het wapentuig op een wagonnetje, om het dan verderop tot ontploffing te brengen. Maar het loopt fout. Het karretje kantelt om, met een explosie als gevolg. Elf mensen komen om, onder wie tien uit Ieper en een man uit Bulskamp. Die laatste is een oud-strijder.

Isidoor Odent (55) werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hij bezweek er een dag later aan zijn verwondingen. Hij was vader van acht kinderen. Zijn oudste was 32 jaar, het jongste 9.

De namen van slachtoffers zijn naast Isidoor Odent: August Coffyn, Victor Coffyn, Edmond Doom, Hilaire Dumortier, Arthur Kerrinck, Victor Marveillie, Emeric Taillieu, Camille Vanhoecke, Pierre Van Sevenant, allen uit Ieper en Medard Decrock uit Bulskamp bij Veurne.

Vandaag om 17 uur is er een stil moment op de plaats waar de ramp precies 100 jaar geleden plaatsvond, in de buurt van Croonaert Chapel Cemetery (foto). Daar wordt ook een lied gezongen, opgedragen aan de slachtoffers.