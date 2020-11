Herdenking Wapenstilstand Ieper verloopt zonder publiek maar is te volgen via livestream

De beperkte herdenking van Wapenstilstand van woensdag 11 november in Ieper zal te volgen zijn via livestream. Op de herdenking zullen omwille van de coronamaatregelen slechts vier personen aanwezig zijn.

De plechtigheid zal wel via een livestream op Facebook te volgen zijn. Dat meldt burgemeester Emmily Talpe (Open VLD) dinsdag. De politie zal de locatie afsluiten om samenscholingen te voorkomen.

De herdenking van de Wapenstilstand is in Ieper doorgaans een groot gebeuren dat heel wat volk trekt. Omwille van de coronamaatregelen wordt er dit jaar een beperkte herdenking georganiseerd. Zo is er slechts een kleine ceremonie aan de Menenpoort zonder publiek gepland. Daar zal maar één klaroenblazer de Last Post blazen. Verder zullen er slechts vier personen bloemen kunnen neerleggen, onder wie de burgemeester zelf.

"Wie de andere genodigden zijn houden we nog even stil, om te vermijden dat er volk komt kijken. We willen absoluut geen samenscholingen in dit stadium van de pandemie", aldus burgemeester Talpe. De herdenking zal zo'n tien minuten duren. De lokale politie zal de locatie afsluiten voor publiek en ook zorgen dat er niemand komt kijken. Ook de jaarlijkse 'poppy parade' gaat dit jaar niet door.