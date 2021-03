Herdenkingsbeeld gegoten in Australië voor 'Brothers In Arms'

In Australië is een bronzen beeld gegoten dat later een plaats krijgt op het 'Brothers In Arms Memorial' in Passendale. Opmerkelijk: in het beeld zitten kentekens verwerkt van Australische soldaten die hier aan het front zijn gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het gieten van het brons gebeurde in een atelier in Melbourne in Australië. Het beeld krijgt later een plaats op het 'Brothers In Arms Memorial' in Passendale, zegt Johan Vandewalle, de projectcoördinator.

Hij voert onderzoek naar de verhalen van de vele broers die tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen, vaak heel ver van huis.

(lees verder onder de foto)

Herdenkingspark