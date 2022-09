Herfstvaccinatiecampagne gaat van start

Vlaams minister van Welzijn Crevits kwam vanmorgen bij de opstart van het vaccinatiecentrum in Torhout de vrijwilligers daar een hart onder de riem steken. In totaal zijn er nu 1,3 miljoen vaccins beschikbaar voor 80 vaccinatiecentra in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn een tachtigtal vaccinatiecentra klaar om de nodige herfstboosters te zetten. Dat gebeurt met vaccins van Pfizer en Moderna die zijn aangepast aan de omikronvariant van het coronavirus.

Bij de start van de campagne zijn er voor Vlaanderen 1,3 miljoen aangepaste vaccins beschikbaar. De volgende weken komen er nog nieuwe leveringen. Er zijn intussen ruim 1,6 miljoen mensen uitgenodigd. Deze week zijn er bijna 340.000 bevestigde prikken met het aangepaste vaccin. De nieuwe inenting is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen voor mensen met een verzwakte immuniteit, diegenen met wie zij samenwonen, 65-plussers en zorgverstrekkers. De prioritaire groepen worden als eerste uitgenodigd. Ook de rest van de volwassen bevolking zal een uitnodiging ontvangen. Want het is de bedoeling dat iedereen die dat wil, tegen eind oktober de kans heeft gehad om een herfstbooster te krijgen. (lees verder onder de foto)

"Het doel van de herfstvaccinatie is de bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19 te versterken voor er zich een volgende opstoot aan besmettingen voordoet", staat op de website laatjevaccineren.be van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Net zoals bij de huisarts of in het ziekenhuis, is het ook in het vaccinatiecentrum nog altijd verplicht om een mondmasker te dragen, zegt Lien Thoelen, woordvoerster van het agentschap.

Alles samen gaat het om ongeveer 4,5 miljoen burgers die de kans krijgen voor begin november gevaccineerd te worden. Er kunnen tot 800.000 prikken per week worden toegediend in Vlaanderen. Eind oktober wordt geëvalueerd of we kunnen overgaan naar een capaciteit van 400.000 prikken per week, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).

"De vaccinatiecentra met de vele medewerkers en vrijwilligers hebben van onze Vlaamse vaccinatiecampagne tot op heden een succes gemaakt. We doen nu opnieuw een beroep op hun professionaliteit, gedrevenheid en vriendelijkheid. We zijn deze mensen heel dankbaar en zijn blij dat ze ook voor deze herfstvaccinatiecampagne opnieuw paraat staan", aldus minister Crevits.