Herfstvakantie aan de kust: tegenvaller voor hotels, verhuurders vakantiewoningen wel tevreden

In het eerste weekend van de herfstvakantie, normaal gezien een jaartopper, waren de hotels gemiddeld voor 25 procent bezet. De rest van de week lag de bezetting tussen 5 en 20 procent. Dit weekend is dat tussen 20 à 25 procent.

De verhuur van vakantiewoningen steeg wel in vergelijking met vorige jaren. Verschillende toeristische verhuurkantoren noteerden 50 tot 80 procent meer reserveringen. De vakantiewoningen waren voor 70 à 80 procent bezet, kanttekening daarbij is wel dat het aantal beschikbare vakantiewoningen lager ligt dan in de zomervakantie. Op dit moment trekken namelijk meer eigenaars naar hun tweede verblijf.

Impact extra week vakantie verschilt

Terwijl de tweede, onvoorziene week vakantie geen invloed heeft op de reserveringen bij de hotels, krijgen de verhuurkantoren wel nog verschillende last-minute reserveringen binnen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat een verblijf in een vakantiewoning in de bubbel gebeurt en coronaproof kan georganiseerd worden.

Minder dagjestoeristen

Volgens de eerste raming van het kenniscentrum van Westtoer hebben ongeveer 375.000 à 400.000 dagtoeristen de Kust bezocht tijdens de herfstvakantie. Normaal brengt een herfstvakantie gemiddeld 500.000 dagtoeristen naar de Kust.

Toerisme heropstarten, met respect voor maatregelen

Westtoer wijst erop dat het alles in het werk stelt om de heropstart van het toerisme begin 2021 mogelijk te maken, steeds met respect voor de geldende coronamaatregelen. “Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit, ook in het belang van het toerisme op middellange en lange termijn. Toch betekenen de huidige maatregelen een groot economisch verlies voor de West-Vlaamse toeristische sector", aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Samen met de Vlaamse overheid onderzoekt Westtoer eveneens welke maatregelen mogelijk zijn om onder meer de 40.000 jobs in het West-Vlaams toerisme te vrijwaren.