Herinneringstuin in WZC Mater Amabilis in Wervik

Bewoners van het Woonzorgcentrum Mater Amabilis in Wervik kunnen herinneringen ophalen tijdens een wandeling in de herinneringstuin. Dat is een tuin met gebruiksvoorwerpen die levendige herinneringen aan vroeger oproepen.

Op de wandeling komen vijf thema’s aan bod: tuinieren en moestuin, landbouw, huishoudelijk werk, speelgoed en geloof. Er is een grote verzameling aan mooie objecten uit de jaren 1950-1960 aanwezig. Aan de hand van een brochure kunnen de bewoners een aantal vragen beantwoorden of effectief de handen uit de mouwen steken. Zo kunnen ze een deurmat uitkloppen met een echte mattenklopper, met ‘pekkels’ gooien of koeien melken. Voor mensen die voortdurend worden geconfronteerd met afnemende capaciteiten is dat een hele verademing

Flieflotterdoos

Twee vrijwilligers hebben ook de ‘Flieflotterdoos’ ontwikkeld voor mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers. Het is reminiscentiedoos vol voorwerpen die herinneringen oproepen en de zintuigen van personen met dementie helpen prikkelen. Je kan de doos gratis lenen in het lokaal dienstencentrum De Kim.