Heritagehotel krijgt vijfde ster

Het luxueuze Heritagehotel in Brugge telt voortaan vijf in de plaats van vier sterren. Het hotel krijgt de extra ster van Toerisme Vlaanderen. Het hotel het enige dat open is tijdens deze tweede lockdown. Dagelijks worden er gastronomische menu’s geserveerd, op de kamer van de hotelgasten.

In heel Vlaanderen zijn er maar drie vijfsterrenhotels, waarvan nu twee in Brugge. Johan Creytens: “Een verrassing is het niet. We hebben er maandenlang naar toe gewerkt. De eerste lockdown gaf ons wat tijd. We wilden vooruit en het grote struikelblok was het restaurant. Om vijf sterren te krijgen zijn we na de eerste lockdown gestart met zeven dagen per week open te doen.”

Het bijhorende restaurant Le Mystique scoort 14,5 in de nieuwe Gault&Millau-gids. Nu is het dicht maar chef Gregory Slembrouck blijft wel in de potten roeren voor de hotelgasten. “Het gastronomische menu wordt gang per gang geserveerd op de kamer. Gaande van aperitief, driegangendiner en koffiehapjes.”

Johan en zijn vrouw Isabelle runnen het hotel al 27 jaar. De vijf sterren verdien je dus niet van de ene dag op de andere. Dienstverlening speelt hierbij een grote rol.